Itália dá aula de futebol e vira sobre a França em jogo válido pela Liga das Nações

Publicada em 06/09/2024 - 17:41 • Paris (FRA)

A Itália venceu a França por 3 a 1, de virada e fora de casa, pela primeira rodada da Liga das Nações da Uefa. Bradley Barcola abriu o placar para os franceses. Dimarco empatou o duelo, ainda no primeiro tempo. Frattesi e Raspadori garantiram a vitória para a Azzurra no segundo tempo.

Como foi o jogo entre França e Itália?

Logo aos 13 segundos, Barcola pressionou a saída de bola da Itália, roubou a posse em falha de Di Lorenzo, e finalizou cara a cara com Donnarumma, para abrir o placar do jogo. O gol relâmpago, que deu vantagem à França na partida, é um bom resumo dos primeiros 15 minutos do duelo: os donos da casa tentando colocar os italianos contra as cordas.

O que se viu na sequência, entretanto, foi a França reduzindo o ritmo e tentando administrar o gol de vantagem que tinha no placar. A Itália, por sua vez, aproveitou o momento do jogo para trocar passes e se organizar melhor, em busca do empate.

Aos 30 minutos, um golaço de Dimarco deu início à aula de futebol da Azzurra: Cambiasso inverteu a jogada do lado direito para a ponta esquerda, buscando o próprio lateral da Inter de Milão; o jogador tabelou com Tonali, uma das novidades da Itália para essa Data Fifa, e finalizou de primeira, com a parte de fora do pé, sem chances de defesa para Maignan.

Mbappé teve atuação apagada em seu retorno ao Parque dos Príncipes, para o duelo entre França e Itália (Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

A partir daí, a Itália teve controle quase total do jogo, mesmo sem a posse de bola. Se aproveitando da exposição da defesa francesa, a Azzurra marcou mais dois gols na segunda etapa, com contra-ataques, sempre no mano a mano: primeiro, Raspadori recebeu passe dentro da área e finalizou na saída do goleiro para virar o jogo; na sequência, Raspadori deu números finais ao placar depois de fechar cruzamento rasteiro vindo do lado direito.

A França até tentou recuperar o prejuízo nos últimos minutos da segunda etapa, mas acabou esbarrando na marcação italiana, formada por uma linha de defesa com cinco jogadores.

Jogadores da Itália comemoram vitória sobre a França pela Liga das Nações da Uefa (Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

França 1x3 Itália

Liga das Nações da Uefa - 1ª rodada - Divisão A, Grupo 2

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 6 de setembro de 2024, às 15h45 (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Parque dos Príncipes, em Paris (França)

🥅 Gols: Bradley Barcola (1'/1ºT) para a França; Federico Dimarco (aos 30'/1ºT), Davide Frattesi (aos 5'/2ºT) e Giacomo Raspadori (aos 29'/2ºT) para a Itália

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)

Mike Maignan; Jonathan Clauss, Ibrahima Konaté, William Saliba e Theo Hernández; Youssouf Fofana, N'Golo Kanté e Antoine Griezmann; Michael Olise, Bradley Barcola e Kylian Mbappé

ITÁLIA (Técnico: Luciano Spalletti)

Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori; Andrea Cambiaso, Davide Frattesi, Samuele Ricci, Sandro Tonali e Federico Dimarco; Lorenzo Pellegrini e Mateo Retegui.