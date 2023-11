O primeiro tempo começou com vantagem do Atlético de Madrid. Aos cinco minutos de jogo, após uma pressão alta em cima do Celtic, Griezmann abriu o placar. Riquelme cruzou do lado esquerdo, Carter-Vickers tentou afastar de cabeça, mas a bola parou com o camisa 7, que chutou de longe e balançou as redes.