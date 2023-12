Nesta terça-feira (26), às 14h30 (horário de Brasília), o Liverpool visita o Burnley no Turf Moor, em Burnley, na Inglaterra, em jogo válido pela 19ª rodada da Premier League. Os Clarets ocupam atualmente a penúltima posição da Premier League com 11 pontos, e a vitória é o único resultado possível para o Burnley se quiser pensar em se livrar do rebaixamento para a EFL Championship. Já o Liverpool é o vice-líder da competição com 39 pontos, um atrás do líder Arsenal, que vem com 40. O triunfo é essencial para os Reds, que, se confirmarem a vitória, assumem a liderança momentânea do campeonato. O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star+ (Streaming).