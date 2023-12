Brighton e Olympique de Marseille se enfrentam pela última rodada da fase de grupos da Europa League, nesta quinta-feira (14). A partida acontecerá no Amex Stadium, casa do time inglês, e está marcada para 17h (horário de Brasília). Com apenas um ponto separando as equipes, o jogo vale uma classificação para a próxima fase ou uma vaga nos play-offs, contra os terceiros colocados da Champions League. O jogo terá transmissão da ESPN e Star+.