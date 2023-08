O QUE VEM POR AÍ?

O Tottenham entra na nova temporada buscando reverter o desempenho abaixo das expectativas da última edição. A equipe terminou em oitavo lugar, está fora das competições europeias e, agravando a situação, viu a saída de seu principal jogador, Harry Kane, para o Bayern de Munique, concretizada na manhã deste sábado (12). Com o novo treinador, Ange Postecoglou, os Spurs buscam uma renovação e um retorno aos dias de glória. A equipe ainda possui uma série de talentos e uma base sólida, com jogadores comprometidos em superar os desafios que surgem.



