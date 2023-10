- Vai ser um jogo detalhado. Eles contam com jogadores de muita qualidade. É o caso do Anderson Salles, que passou por grandes clubes do Brasil. O time tem qualidade, mas no momento está passando por uma má fase. É trabalhar, vamos ter alguns dias até o próximo jogo para ajustar algumas coisas e buscar os três pontos. Estamos precisando - avaliou Renan Alves.