O lateral-esquerdo Paulo Otavio, do Al Sadd, do Catar, tem muitos motivos para celebrar seu desempenho neste último mês. Com sólidas atuações, o jogador de 30 anos, que já havia sido eleito o melhor lateral da Qatar Stars League na temporada passada, caminha a passos largos para repetir o feito em 2024/25. Titular absoluto do vice-líder Al Sadd, que luta ponto a ponto pelo bicampeonato no Catar, Paulo Otavio foi escolhido nesta quinta-feira (6) o melhor jogador de sua posição no último mês da QSL.

Em uma seleção de onze nomes que conta também com o ex-corintiano Róger Guedes, do Al Rayyan, e com o volante Marco Verratti, ex-PSG e atualmente no Al Ahli, a liga catari destacou Paulo Otavio e outros quatro companheiros do Al Sadd, que venceu todos os três jogos que disputou em fevereiro sem sofrer um único gol.

No período, a equipe do lateral brasileiro brilhou em jogos chave ao derrotar o líder Al Duhail por 2 a 0 e golear o terceiro colocado Al Gharafa por 4 a 0. Restando apenas cinco rodadas para o fim do Campeonato Catari, o Al Sadd soma 37 pontos - um a menos que o Al Duhail e três a mais que o Al Gharafa, que também disputam o título.

- Fevereiro foi um mês muito positivo para nós porque vencemos esses dois confrontos diretos com muita autoridade. Estamos vivíssimos tanto na liga quanto na Champions League Asiática. Temos plena consciência de que hoje vivemos nosso melhor momento na temporada, mas precisamos fazer uma reta final perfeita para trazermos novas conquistas para o clube - disse Paulo Otavio, que defende o Al Sadd desde 2023, quando foi contratado junto ao Wolfsburg, da Alemanha.

Atualmente, no Al Sadd, o lateral revelado pelo Athletico-PR em 2012 tem a companhia de outros três brasileiros: o meia Claudinho, ex-Bragantino, o volante Guilherme, ex-Corinthians, e o ponta Giovani, ex-Palmeiras. Nesta sexta-feira (7), às 15h30 (horário de Brasília), a equipe de Paulo Otavio pode assumir a liderança provisória do Campeonato Catari se vencer o 7º colocado Al Shahaniya. No dia seguinte, o líder Al Duhail enfrenta o Al Ahli, equipe de Marco Verratti, para tentar se manter na ponta da tabela.

Confira a Seleção do Mês de Fevereiro da Qatar Stars League:

Goleiro: Meshal Barsham (Al Sadd)

Lateral-direito: Youcef Atal (Al Sadd)

Zagueiro: Sven Van Beek (Al Shahaniya)

Zagueiro: Ahmed Suhail (Al Sadd)

Lateral-esquerdo: Paulo Otavio (Al Sadd)

Volante: Marco Verratti (Al Ahli)

Volante: Karim Boudiaf (Al Duhail)

Ponta-direita: Rodri (Al Arabi)

Meia-central: Róger Guedes (Al Rayyan)

Ponta-esquerda: Alhassan Koroma (Al Shahaniya)

Atacante: Rafa Mújica (Al Sadd)

Técnico: Félix Sánchez (Al Sadd)