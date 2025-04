Com uma importante contribuição brasileira, o Al Sadd goleou o Al Ahli por 5 a 0 e se sagrou campeão catari pela 17ª vez nesta sexta (18). O lateral-esquerdo Paulo Otavio foi um dos principais destaques da partida, ao anotar um gol e dar uma assistência para o compatriota Claudinho também balançar as redes.

Desde 2023 no Al Sadd, Paulo Otavio, revelado pelo Athletico-PR, celebrou seu terceiro título pelo clube, que já havia faturado a Qatar Stars League e a Copa do Emir na temporada passada, e ainda mira mais duas conquistas nessa temporada: o bi da Copa do Emir e a Champions League Asiática.

Na competição continental, o Al Sadd - que conta também com os brasileiros Giovane (ex-Palmeiras) e Guilherme (ex-Corinthians) - é o único representante de seu país nas quartas de final, que acontecem no próximo dia 27, em jogo único na Arábia Saudita, contra os japoneses do Kawasaki Frontale.

- Vamos viver uma emoção de cada vez. Estou muito feliz por esse bicampeonato, ainda mais por poder participar diretamente dos gols que nos deram um título difícil. Pela reação ao longo da campanha, nós fizemos por merecer mais essa conquista - disse Paulo Otavio, favorito a ganhar o prêmio de melhor jogador de sua posição na Qatar Stars League pelo segundo ano seguido.

- A partir de amanhã, vamos pensar na Champions. Os jogos entre as quartas, a semi e a final serão num intervalo muito pequeno, de apenas seis dias, em tiro curto, e temos de estar no nosso melhor para disputar mais esse título. Tenho confiança que essa conquista de hoje não será a última da nossa temporada - concluiu o brasileiro de 30 anos.