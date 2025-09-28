Brasileiro marca pelo segundo jogo seguido e garante vitória na China

O roteiro do último jogo do Qingdao West Coast pelo Campeonato Chinês se repetiu na manhã deste domingo (28). Mais uma vitória fora de casa liderada pelo brasileiro Davidson, capitão e peça fundamental do ataque do time chinês. Com cinco gols nos últimos 10 jogos e 12 ao total na temporada, o atacante vem sendo essencial para a retomada de pontos na reta final do torneio, no qual o time ocupa a oitava colocação, com um jogo a menos.

Na partida de hoje, o Qingdao enfrentou o Shenzhen Peng City, atual 13º colocado. O time da casa abriu o placar logo no início do jogo, com gol do brasileiro Wesley. Mas a vantagem durou pouco. Aos 10 minutos, Davidson chutou de pé esquerdo dentro da grande área e deixou tudo igual. O gol da vitória veio no começo da segunda etapa, quando o ganês Aziz converteu o pênalti sofrido.

— Estou muito feliz por poder ajudar o time nessa segunda vitória seguida. Nós vínhamos de quatro jogos sem vencer, então esses seis pontos fora de casa são muito importantes para nos dar confiança para os últimos jogos da Liga. Temos pela frente outra partida como visitante, então torço para que essa sequência continue e, se Deus quiser, possamos voltar a jogar dessa forma diante da nossa torcida — comemora Davidson.

Davidson em ação pelo Qingdao West Coast (Foto: Divulgação)

O que vem por aí?

O Qingdao volta a campo no próximo sábado (4) para o confronto direto com o Dalian Yingbo, equipe da cidade portuária de Dalian, que está empatada em quantidade de pontos com o time de Davidson.

