O Tottenham faz jogo duro e não negocia com valores abaixo de €100 mi, mas corre contra o tempo. Isso porque com o término do vínculo próximo, em caso de não renovação, Harry Kane poderá assinar pré-contrato a partir de janeiro. O Barcelona demonstrou interesse na contratação, mas impôs a condição de somente após o contrato para que a transferência seja de graça.