Na sua segunda temporada atuando na Coreia do Sul, o atacante Tiago Orobó segue mantendo o ritmo e se colocando entre os principais artilheiros no país asiático. Artilheiro da K-League 2 na temporada passada, Orobó está entre os primeiros na lista de artilheiros da atual edição da K-League 1, com nove gols marcados, sendo o principal artilheiro brasileiro no país e também o maior goleador da sua equipe, o Daejeon Citizen.