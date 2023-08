Morar com Bruna sem se casar

Na Arábia Saudita, não é permitido morar com a companheira sem se casar. No entanto, é possível que Neymar não tenha que oficializar o matrimônio com Bruna Biancardi, que está grávida do jogador. Isso porque, segundo o "Daily Mail", as autoridades do país têm feito vista grossa com este tipo de infração para estrangeiros.