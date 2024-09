Brasil avança, e Estados Unidos supera México no sufoco; veja resultados da Copa do Mundo Sub-20 Feminina

Copa do Mundo Sub-20 Feminina definiu as quatro primeiras seleções classificadas às quartas de final (Luis Acosta/AFP e Nelson Rios/AFP)







Publicada em 12/09/2024

No primeiro dia dos confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20 Feminina não faltou emoção. Inclusive no jogo da Seleção Brasileira, que superou Camarões por 3 a 1 na prorrogação.

Além da equipe canarinho, Espanha, Colômbia e Estados Unidos sofreram, mas garantiram classificações às quartas de final com vitórias pelos placares mínimos. As equipes aguardas os confrontos de quinta-feira (12) para conhecerem suas adversárias na próxima fase.

Brasil x Camarões

A equipe dirigida por Rosana saiu perdendo, mas buscou o empate com um gol de pênalti convertido por Priscila. Após o empate no tempo regulamentar, Dudinha brilhou na prorrogação e balançou as redes duas vezes.

Dudinha celebra seu segundo gol marcado contra Camarões (Luis Acosta/AFP)

Espanha x Canadá

No mesmo horário do jogo do Brasil, o Canadá abriu o placar sobre a Espanha com gol de Jourde. Mas a Fúria não demorou para igualar o marcador com Amezaga e conquistou a virada na reta final do duelo com Lloris anotando o tento do triunfo.

Espanha conquistou vitória nos minutos finais sobre Canadá de virada (Nelson Rios/AFP)

Colômbia x Coréia do Sul

Além da Seleção Brasileira, a Colômbia é mais uma representante da América do Sul nas quartas de final do Mundial Sub-20 Feminino. A equipe derrotou a Coréia do Sul com gol de Linda Caicedo, atleta do Real Madrid e com bagagem de Copa do Mundo e Olimpíada.

Linda Caicedo comemora gol da classificação da Colômbia, em casa (Nelson Rios / AFP)

México x Estados Unidos

Nos 90 minutos, os Estados Unidos saíram na frente do México com gol de Tordin, mar Arceo deixou tudo igual. Na sequência, as norte-americanas marcaram mais um gol com Sentnor, mas as adversárias buscaram o empate novamente. Tudo isso apenas na etapa inicial.

No segundo tempo, as seleções não balançaram as redes e o duelo foi para a prorrogação. Nos últimos 30 minutos, Dudley, que entrou no decorrer da partida, decidiu o confronto em favor dos Estados Unidos, que conquistou uma classificação no sufoco.

Atletas dos Estados Unidos abraçam Dudley, heroína da equipe contra o México (Luis Acosta/AFP)