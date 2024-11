Estados Unidos e Jamaica se enfrentam pela Liga das Nações (Foto: Mitchell Leff / Getty Images)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (08), Jamaica e Estados Unidos se enfrentam pelo primeiro jogo das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf. A partida terá início a partir das 22h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do canal do Youtube da Concacaf; confira as estatísticas do jogo entre Jamaica e Estados Unidos.

Michael Antonio é a esperança de gols da Jamaica para as quartas de final contra os Estados Unidos (Foto: ETHAN MILLER /AFP)

Estatísticas de Jamaica e Estados Unidos

A Jamaica vem para o jogo de hoje após ter empatado seu último jogo pela Liga das Nações da América do Norte e Central. A equipe ficou na primeira posição de seu grupo, com oito pontos somados, se classificando para as quartas de final. Nos últimos cinco confrontos da equipe, são duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Já os os Estados Unidos, em sua última partida, enfrentou o México, por um amistoso internacional. Vale lembrar que os americanos não participaram da fase de grupos da competição, classificando diretamente para a fase mata-mata. Nos últimos cinco jogos da seleção americana, são três derrotas, uma vitória e um empate.

Palpites para o jogo

Mesmo com a fase recente não tão positiva, os Estados Unidos são amplos favoritos para esta disputa contra a Jamaica. As equipes ainda fazem um confronto no dia 18 de novembro, já que as quartas da Liga das Nações da Concacaf é decidida em dois jogos. Em casa, os jamaicanos tem duas vitórias, dois empates e uma vitória. Já os americanos possuem três derrotas e duas vitórias jogando longe de seus domínios; confira as estatísticas do jogo de Jamaica e Estados Unidos em tempo real.

⚽Escalações prováveis de Jamaica e Estados Unidos

Jamaica

Andre Blake; Dexter Lembikisa, Mason Holgate, Ethan Pinnock e Greg Leigh; Kasey Palmer e Joel Latibeaudiere; Leon Bailey, Tyreek Magee e Demarai Gray; Michail Antonio - Técnico: Steve McClaren.

Estados Unidos

Matt Turner; Joe Scally, Miles Robinson, Tim Ream e Antonee Robinson; Yunus Musah, Weston McKennie e Aidan Morris; Christian Pulisic, Tim Weah e Cade Colwell - Técnico: Mauricio Pochettino.