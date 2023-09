O Porto é o vice-líder do Campeonato Português com 51 pontos, cinco a menos que o líder Benfica. Em sua última partida, os donos da casa perderam por 1 a 0 contra a Inter de Milão, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na última rodada do Português, porém, os donos da casa bateram o Rio Ave pelo placar mínimo e alcançaram o sexto triunfo consecutivo na competição. Uma vitória neste final de semana pode ser um passo importante na busca pela ponta da tabela.