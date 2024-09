Borussia Dortmund toma susto, mas vence Heidenheim e assume a ponta da Bundesliga

Karim Adeyemi foi o nome do jogo, com dois gols marcados e uma assistência (Foto: Pau BARRENA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 17:52 • Dortmund (ALE)

O Borussia Dortmund venceu o Heidenheim por 4 a 2 nesta sexta-feira (13), no Signal Iduna Park, pela terceira rodada da Bundesliga. Malen, Adeyemi (duas vezes) e Emre Can marcaram os gols dos donos da casa. Pieringer e Breunig balançaram as redes para os visitantes.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com este resultado, o Heidenheim permanece com seis pontos na tabela e ocupando a vice-liderança do Campeonato Alemão. O Borussia Dortmund, por sua vez, assume a ponta da classificação de forma provisória, com sete pontos em três jogos. Bayern de Munique e RB Leipzig podem ultrapassar o time aurinegro ainda nesta rodada em caso de vitória.

✅ FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund 4x2 Heidenheim

Bundesliga - 3ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 13 de setembro de 2024, às 15h45 (hora de Brasília)

📍 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (Alemanha)

🥅 Gols: Donyell Malen (aos 11'/1ºT), Karim Adeyemi (aos 17' e aos 41'/1ºT) e Emre Can (aos 48'/2ºT) para o Borussia Dortmund; Pieringer (aos 39'/1ºT) e Breunig (aos 29'/2ºT) para o Heidenheim.

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Nuri Sahin)

Gregor Kobel; Julian Ryerson, Waldemar Anton, Niklas Süle eRamy Bensebaini; Felix Nmecha, Pascal Groß e Julian Brandt; Donyell Malen, Karim Adeyemi e Serhou Guirassy.

HEIDENHEIM (Técnico: Frank Schmidt)

Kevin Müller; Haktab Omar Traoré, Patrick Mainka, Benedikt Gimber e Jonas Föhrenbach; Lennard Maloney, Jan Schöppner e Paul Wanner; Adrian Beck, Leo Scienza e Marvin Pieringer, .