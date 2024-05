Torcida do PSG faz mosaico impressionante antes de duelo contra o Borussia Dortmund; veja vídeo

Torcida da equipe do PSG faz festa em decisão pela semifinal da Champions. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 16:23 • Paris (FRA)

Os torcedores do PSG deram um show à parte antes da bola rolar contra o Borussia Dortmund, pelo jogo de volta da semifinal da Champions League. As arquibancadas do Parque dos Príncipes ficaram tomadas pelo mosaico feito pelos franceses, que demonstraram apoio antes do jogo decisivo. Confira:

A torcida parisiense já tinha feito uma festa espetacular no duelo de ida, na Alemanha. Em casa e precisando do apoio do torcedor, o time do PSG viu seus torcedores criarem uma atmosfera muito favorável antes de começar a jogar. O mosaico também foi destacado pelo perfil oficial do PSG nas redes sociais. Veja:

Parte do mosaico da torcida do PSG. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)

