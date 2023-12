O Augsburg começou o jogo atuando de igual para igual com o favorito Borussia Dortmund. Aos 23 minutos, a equipe foi recompensada com o primeiro gol da partida. O centroavante Demirovic recebeu lançamento longo, ganhou no corpo do zagueiro Schlotterbeck e finalizou com categoria. O VAR chegou a recomendar a revisão do lance, mas o árbitro Matthias Jöllenbeck entendeu como uma disputa normal. O Dortmund cresceu após o tento adversário e, aos 34 minutos, conquistou o empate em um lindo gol de Malen. Em jogada coletiva, o holandês recebeu um passe de calcanhar de Füllkrug e finalizou de primeira no cantinho.