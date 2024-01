Jogo realizado na Red Bull Arena, o time da casa saiu na frente com um gol de Xavi Simons no primeiro tempo. Na etapa final, Tella empatou o jogo para o Leverkusen, mas Openda colocou o Leipzig em vantagem. Mais uma vez, Tah veio com o Leverkusen e deixou tudo igual. Contudo, a virada incrível saiu dos pés do zagueiro equatoriano Hincapié, nos acréscimos, se consolidando na liderança do Campeonato Alemão.



OUTROS JOGOS DO DIA:

⚽ Freiburg 3x2 Hoffenheim

⚽ Darmstadt 2x2 Eintracht Frankfurt

⚽ Heidenheim 1x1 Wolfsburg

⚽ Bochum 1x0 Stuttgart



SEQUÊNCIA DA RODADA - DOMINGO (21)*

⚽ Bayern de Munique x Werder Bremen - 11h30 (de Brasília)

⚽ Borussia Mönchengladbach x Augsburg - 13h30 (de Brasília)



*Mainz x Union Berlin foi adiado por conta de forte neve no local da partida