Ele derrotou o embalado Grigor Dimitrov, 13º favorito e que vinha de título no ATP 250 de Brisbane, na Austrália, por 3 sets a 1 com parciais de 6/7 (7/3) 6/4 6/2 7/6 (8/6), após 3h05min. Borges sacou em 5 a 4 no tie-break decisivo, mas Dimitrov virou, teve o saque com 6 a 5, só que cometeu dupla falta e pagou caro com a derrota.