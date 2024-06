(Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 13:03 • Dortmund (ALE) • Atualizada em 14/06/2024 - 14:26

O Borussia Dortmund anunciou nesta sexta-feira (14) a contratação do novo técnico do clube alemão. Nuri Şahin assume o cargo deixado por Edin Terzić em um contrato até 2027. O turco de 35 anos já fazia parte da comissão técnica como auxiliar desde janeiro.

O novo treinador dos Aurinegros assume a segunda experiência enquanto técnico principal, depois do Antalyaspor, da Turquia. Quando ainda era jogador, o turco teve passagens por Real Madrid, Liverpool, Feyenoord e Borussia Dortmund, em três ocasiões diferentes.

- É uma grande honra para mim ser o treinador do Borussia Dortmund. Gostaria de agradecer a todos os responsáveis do clube pela confiança que depositaram em mim. Estou muito ansioso pela minha tarefa no clube. Desde o primeiro dia, faremos tudo o que pudermos com grande energia e paixão para maximizar o nosso sucesso - disse Sahin, nas mídias do Borussia Dortmund.

Edin Terzic pediu demissão do clube alemão após o encerramento da temporada. O comandante croata liderou a campanha da equipe até a final da Champions League, onde foram derrotados por 2 a 0 para o Real Madrid, em Wembley.

Além de Terzic, outro que se despediu do clube nesta semana foi zagueiro Mats Hummels, após 13 anos de serviço no clube.

(Foto: Adrian DENNIS / AFP)