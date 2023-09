A revista France Football divulgou nesta quarta-feira (6) a lista de indicações ao tradicional prêmio da Bola de Ouro, referente à temporada 2022/23. O troféu premia o melhor jogador e a melhor jogadora do ano, sendo uma das principais premiações individuais, ao lado do The Best, da Fifa. A cerimônia acontece no dia 30 de outubro.