- O futebol da Arábia está com um projeto muito grande, não só focado na primeira divisão, mas no futebol do país todo, é um investimento grande. Todos os times estão se reforçando e trazendo jogadores de fora. Será uma temporada muito difícil, com muitos times qualificados. Vamos entrar com o pensamento de subir de divisão e sabemos que não será fácil, mas esse será o nosso objetivo - concluiu. O contrato de Dudu com o Al-Kawkab FC, vai até junho de 2024.