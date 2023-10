Emprestado ao Daegu FC, da Coréia do Sul, o volante Bobsin teve um momento para recordar neste final de semana: o jogador ex-Grêmio marcou o seu primeiro gol como profissional. O tento aconteceu no empate em 2 a 2 contra o Swon FC, na última rodada da primeira fase da K-League 1. A partida foi disputada no último domingo, 8, e a agremiação sul-coreana se classificou para a fase final do certame após terminar em quinto.