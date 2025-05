Bernardo Fontes comemora título e acesso do Tondela à elite de Portugal

Destaque do Tondela, o goleiro Bernardo Fontes comemorou o título e o acesso de sua equipe após a vitória por 2 a 0 sobre o Leiria, pela segunda divisão portuguesa. Na sexta-feira (16), a equipe garantiu uma vaga na elite do país ao chegar aos 64 pontos, enquanto Alverca e Vizela fizeram 63 e 62 pontos, respectivamente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Contratado na última janela de transferências do verão europeu, Bernardo Fontes foi uma espécie de porto seguro da equipe. O atleta foi eleito melhor goleiro do mês em quatro ocasiões diferentes, além de ter participado de todos os jogos pelo Tondela.

continua após a publicidade

Bernardo Fontes não escondeu a felicidade ao conquistar seu primeiro título com a camisa do Tondela. O atleta confirmou que o objetivo da temporada foi cumprido e agradeceu aos profissionais que confiaram em seu trabalho.

- Essa foi uma daquelas noites que vão ficar marcadas para sempre na minha memória. Cheguei em Portugal com muitos desafios, consegui fazer um bom trabalho no Braga e o Tondela confiou no meu potencial para um projeto de fazer o clube retornar à elite nacional. E nós conseguimos cumprir com o objetivo, com uma campanha sólida, de muito trabalho e muito esforço coletivo. Pessoalmente, estou muito feliz pelo meu desempenho, pelas premiações recebidas durante o torneio, pois me dedico diariamente para entregar o meu melhor. Sou muito grato ao clube pela confiança depositada em mim, e aos meus companheiros, comissão técnica, funcionários, por todo o trabalho feito para chegarmos até aqui. Levamos o Tondela de volta para o lugar onde merece estar - afirmou.

continua após a publicidade

Cria da base do Flamengo, Bernardo Fontes também soma uma passagem pelo Braga antes de chegar ao Tondela. Na próxima temporada, o brasileiro terá a chance de ser titular no Campeonato Português.