O Al-Ittihad venceu o Al-Wehda em casa por 2 a 1, de virada, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Saudita. Os gols do jogo foram marcados por Ighalo, aos 35 do primeiro tempo para os visitantes, e por Hamdallah duas vezes, aos 39 e aos 49 do segundo tempo, para os donos da casa.