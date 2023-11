A primeira etapa foi de amplo domínio do time da casa. O Al-Jawiya foi quem teve maior posse de bola e chegou mais vezes com perigo ao gol adversário. O bom desempenho do time foi premiado com um gol nos minutos finais do primeiro tempo, mais precisamente aos 44 minutos, com o gol do camisa 10, Ali Jasim Elaibi.