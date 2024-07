Lautaro Martínez toma decisão sobre seu futuro na Europa

(Foto: Chandan Khanna / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Presidente da Inter de Milão, Giuseppe Marotta confirmou que Lautaro Martínez renovou com o clube. O argentino assinou vínculo de mais cinco temporadas com o time italiano, com prazo até 2029. O clube e o atleta vão oficializar os últimos detalhes na próxima semana.

O atacante de 26 anos foi o artilheiro e um dos principais jogadores da Argentina na conquista da 16ª taça da Copa América, com cinco gols marcados, incluindo o gol do título contra a Colômbia. Na temporada atuando pelos Azzurri, o jogador se destacou como artilheiro e melhor jogador do Campeonato Italiano, se tornando um dos candidatos à Bola de Ouro.

No novo contrato com a Inter de Milão, Lautaro Martínez contará com o salário líquido de cerca de nove milhões de euros (aproximadamente R$ 54 milhões na cotação atual), além dos extras.

- Lautaro Martínez assinou um novo vínculo com o clube, está tudo fechado. O anúncio será oficializado nas próximas semanas. - afirmou Marotta, em declaração ao jornal SkySports.

Pela Inter de Milão, o argentino soma 129 gols e 43 assistências em 282 jogos, além de ter conquistado a última Supercopa da Itália e a Série A. O jogador chegou ao clube em 2018, vindo do Racing, da Argentina.