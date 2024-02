Em entrevista à TNT Sports, Otávio, zagueiro do Porto e revelado pelo Flamengo, revelou o desejo de retornar ao clube futuramente. Questionado sobre seu sentimento pelo Flamengo, o zagueiro afirmou que viveu ótimos momentos com a camisa rubro-negra e que tem vontade de retornar ao clube no futuro: 'Vivi momentos muito bons no Flamengo, desde o tempo de base até a estreia no profissional. Eu penso sim em voltar no futuro. Ultimamente, tem sido complicado de acompanhar os jogos por conta do horário.'