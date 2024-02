Thibault Courtois está de volta aos treinos no Real Madrid. O goleiro teve uma grave lesão no joelho (rompimento de ligamento cruzado anterior) em agosto do ano passado, dois dias antes do início da temporada. Apesar do retorno às atividades com bola, Courtois segue sem previsão de retorno aos jogos, porém, é esperado que ele volte antes do final da temporada.