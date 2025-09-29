Após recuperação-recorde de uma lesão no ombro, Jude Bellingham voltou antes do previsto e "caiu de paraquedas" na ótima sequência do Real Madrid. Essa situação criou um dilema para Xabi Alonso, que vinha de ótimos resultados, mas ao escalar o meio-campista, ainda sem ritmo, acabou por prejudicar o setor. O meia é considerado peça intocável no elenco, mas sua forma atual pode pesar no desempenho coletivo do Real Madrid.

O retorno apressado mudou o cenário planejado. O técnico vinha introduzindo Bellingham aos poucos, com poucos minutos contra Espanyol e Levante. Mas no clássico, optou por colocá-lo como titular, deixando Franco Mastantuono e Brahim no banco. O resultado foi um time menos intenso, mais previsível e que perdeu força em setores decisivos.

Xabi Alonso terá dor de cabeça em lidar com Bellingham após lesão

Os números mostram uma diferença clara entre o Real Madrid com Bellingham em ritmo reduzido e o time que vinha atuando antes. A equipe, que acumulava médias altas de pressão pós-perda, caiu drasticamente contra o Atlético. O time conseguiu apenas 11 roubadas de bola no ataque, bem menos que as mais de 30 que vinha fazendo nos primeiros jogos. No total, a recuperação defensiva caiu de 59 para 40.

Ofensivamente, a queda foi semelhante. O Real Madrid, que antes finalizava quase 20 vezes por partida, produziu apenas seis chutes, sendo dois no alvo. Essa perda de volume reflete diretamente o impacto da presença do inglês, ainda sem explosão física para pressionar e chegar à área como fazia na temporada anterior.

Bellingham em ação no jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Bellingham também apresentou números individuais abaixo do esperado, com poucos passes no último terço e mais perdas de bola que o habitual. Sem seu dinamismo, o meio-campo do Real parece menos agressivo e mais vulnerável às transições adversárias. Essa combinação pressiona Xabi Alonso, que precisa escolher entre manter a continuidade do jogador para acelerar seu retorno ou deixá-lo fora para proteger o sistema.

A situação é particularmente delicada porque Bellingham representa investimento pesado e é visto como líder técnico do projeto. Ao mesmo tempo, a temporada está no início e o Real não pode desperdiçar pontos nem comprometer o entrosamento da equipe. Esse equilíbrio entre protagonismo individual e performance coletiva será determinante nas próximas semanas.

Para o treinador, o desafio vai além do clássico perdido: é preparar o Real para fases decisivas da Champions League e para a disputa pelo título espanhol sem depender exclusivamente de um atleta em recuperação. Já para Bellingham, o momento é de paciência, condicionamento físico e adaptação até recuperar o nível que o tornou referência no meio-campo.

