Escrito por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 14:10 • Madri (ESP)

Bellingham, um dos craques do Real Madrid, rasgou elogios a seus companheiros de ataque brasileiros, Vinícius Jr e Rodrygo. Em coletiva que antecede o confronto com o Manchester City, pela volta das quartas de final da Champions League, o inglês definiu a dupla como "humilde e trabalhadora".

- Em geral, todos os jogadores têm boa relação com todos. Com eles dois, quando estamos no nosso melhor rendimento, o trabalho fica mais fácil. Eles dois são muito humildes e trabalhadores. Esperamos subir ao campo desta forma, e levar esse rendimento ao jogo de amanhã - afirmou o meio-campista.

Desde sua chegada ao Real Madrid, no verão europeu de 2023, Bellingham marcou 20 gols e concedeu dez assistências em 34 jogos, se destacando como um dos melhores jogadores da temporada atual. Muito por isso, tem sobre si uma grande expectativa para o embate desta quarta, mas manteve o foco no coletivo.

- Espero que o time grande, essa é a prioridade. O resto é secundário. Que o grupo jogue bem, e se eu puder brilhar, maravilhoso. Penso em ter impacto no conjunto, ajudar defensiva e ofensivamente. Falei com os garotos sobre a derrota do ano passado, e vi que afetou muito. Mas temos que entender que é um novo jogo. Não vamos começar perdendo de 4 a 0. Estão todos no modo profissional, sabemos que será duríssimo, mas somos um grande time, estamos preparados e temos confiança. Só precisamos demonstrar - disse Jude.

Na partida de ida, Real e City ficaram no empate em 2 a 2 no Santiago Bernabéu. A volta, no Etihad Stadium, não terá favorecimentos ou vantagens; quem vencer avança para a semifinal. Em caso de um novo empate, a trilogia - foram adversários também em 2022 e 2023, com uma classificação para cada - será definida na prorrogação, e se necessário, pênaltis.

