Beliscão no nariz pode render 10 jogos de suspensão a Mourinho

Na última quinta-feira (3), uma confusão ocorreu no final da partida entre Galatasaray e Fenerbahçe, pelas quartas de final da Copa da Turquia. O técnico português José Mourinho (Fernerbahçe) corre o sério risco de ficar até dez partidas suspenso após dar um beliscão no nariz do técnico do time adversário, Okan Buruk.

A federação turca pode considerar gesto como agressão, podendo punir o treinador português de cinco a dez jogos. Existe também a possibilidade do caso ser considerado como um “comportamento antidesportivo”, tendo uma pena mais leve, com a punição de um até três partidas. Situação ocorreu na partida em que o Fenerbahçe foi derrotado por 2 a 1, sendo eliminado do torneio.

A entidade ainda não informou quando a punição será divulgada. Segundo informações do jornal AS, a atitude gerou revolta em parte dos torcedores e do clube, desejando a demissão do português, mas a multa de 40 milhões de euros faz com que a decisão seja recuada no momento.

A CBF está considerando dar a vaga de treinador da Seleção Brasileira para alguns técnicos europeus: Abel Ferreira, Jorge Jesus e o próprio Mourinho aparece entre as opções ventiladas para ocupar o antigo lugar de Dorival Júnior.

Mourinho chama atenção por seu comportamento explosivo

O técnico português é famoso nos times em que frequenta por sua personalidade marcante. Sempre muito expressivo, reativo e inqueito, acabou se destacou por onde passou tanto como jogador e como treinador, pela forma em que extravasa seus sentimentos diante das partidas dos clubes em que representa.

Foram inumeras as situações em que suas reações ganharam mais destaque do o desempenho de seus times. Algo que muitos podem considerar como prejudicial, o mesmo parece não se importar com críticas ao seu jeito de lidar com os momentos nervosos do futebol.