O QUE VEM POR AÍ?

Os belgas vêm de uma vitória empolgante sobre a Áustria, com um placar de 3 a 2 na sexta-feira (13), garantindo sua classificação para a Eurocopa 2024 com 16 pontos acumulados até o momento. Enquanto isso, a Suécia, atualmente na terceira colocação com seis pontos, está determinada a buscar uma difícil recuperação que a permita ultrapassar os austríacos, que estão na vice-colocação com 13 pontos.



