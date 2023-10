NAS COSTAS DO ARTILHEIRO?

A seleção da Noruega, apagada há alguns anos, parece estar voltando aos holofotes com a geração atual. Os líderes técnicos do time são dois craques da Premier League: Erling Haaland, do Manchester City, e Martin Odegaard, do Arsenal. Outros nomes conhecidos na Europa, como Aursnes, Sorloth e Solbakken, ajudaram a colocar o time na briga novamente. Em terceiro, com 10 pontos, os Leões jogam para chegar a 13 e ultrapassar a Espanha, invadindo a zona de classificação ao continental com uma vitória neste domingo. O fato, porém, não é costumeiro: os nórdicos só bateram a Fúria uma vez na história, com gol solitário de Iversen na fase de grupos da Eurocopa de 2000.