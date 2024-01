O Bayern de Munique foi derrotado por 1 a 0 pelo Werder Bremen dentro de casa, na Allianz Arena, neste domingo (21). Com o resultado, os bávaros se distanciaram do líder Bayer Leverkusen. Apesar de ter um jogo a menos, o time de Harry Kane e companhia já está sete pontos atrás do primeiro colocado da Bundesliga. Na outra partida do dia, a última da 18ª rodada, o Borussia Mönchengladbach foi derotado pelo Augsburg por 2 a 1 no Borussia-Park.