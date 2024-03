Bayern massacra o Mainz 05 por 8 a 1 com show de Harry Kane, que atinge média impressionante na temporada

Kane comemora gol que abriu o placar em Bayern 8x1 Mainz. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 13:37 • Munique (ALE)

Com uma atuação de gala de Harry Kane, o Bayern de Munique venceu o Mainz 05 por 8 a 1 em casa. A atuação, avassaladora desde o primeiro tempo, teve o atacante britânico como principal nome: foram três gols e uma assistência. O triunfo fez com que o time de Thomas Tuchel chegasse a 57 pontos na tabela, sete a menos que o Bayer Leverkusen, que ainda joga na rodada.

Mais importante que isso, o resultado, junto da recente classificação às quartas da Champions, representa um respiro na temporada dos bávaros, que viviam grande crise no ano.

Bayern 8x1 Mainz 05: como foi o jogo?

Embalado pela classificação no meio de semana, o Bayern enfrentou um dos sistemas defensivo mais frágeis da Bundesliga. Com 13 minutos, Kane já tinha estufado as redes adversárias, aproveitando assistência de Musiala, que também foi um grande destaque do time no jogo.

Seis minutos depois, foi a vez de Goretzka pisar na área como elemento surpresa e ampliar o resultado. A promessa era de goleada: nem 20 minutos e 2 a 0 no placar. Porém, Amiri, com um belo chute, diminuiu para os visitantes e colocou uma pulga atrás da orelha do Bayern. Será que o fantasma dos péssimos resultados voltaria mais um dia?

Foi aí que Harry Kane reapareceu: nos acréscimos do primeiro tempo, o camisa nove recebeu um lindo lançamento de Goretzka e colocou o Bayern em tranquilidade no intervalo.

O segundo tempo foi em ritmo de treino: sem muito esforço, os gols do Bayern foram surgindo em meio a uma defesa espaçada do Mainz 05. Logo aos 2 minutos, Muller ampliou completando o passe de Musiala. O jovem, que ia tendo noite de garçom, foi quem fez o quinto do Bayern, recebendo lindo lançamento de Kane, que chegou à nona assistência na temporada.

Os três gols que fecharam o placar foram de Gnabry, com um acrobático calcanhar no ar; Kane, fechando um hat-trick; e Goretzka, que deu números finais ao placar no último minuto de jogo.

O avassalador Harry Kane

Que Harry Kane é a grande força por trás do letal ataque do Bayern de Munique, não é novidade para ninguém. Porém, os números do centroavante continuam impressionando em 23/24: com os três gols na vitória por 8 a 1, Kane ultrapassou a média de um gol por jogo em sua primeira temporada com os Bávaros. São 36 gols em 34 jogos.

Esta foi a terceira vez que Kane marcou dois ou mais gols em um jogo no recorte do último mês. No meio de semana, no jogo de volta contra a Lazio, pela Champions, o atacante deixou um doblete e foi crucial para a classificação. Na vitória de hoje, além dos dois gols, Kane ainda anotou uma assistência para Musiala, no quinto gol da equipe.

Ao todo, são 30 gols e seis assistências para o britânico na Bundesliga.

