Bayern goleia o Bochum e mantém a liderança da Bundesliga

Bayern de Munique vence o Bochum por 5 a 0, pela Bundesliga (Foto: INA FASSBENDERAFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 13:53 • Bochum (ALE)

O Bayern goleou o Bochum por 5 a 0, no Vonovia Ruhrstadion, em Bochum (ALE), pela oitava rodada da Bundesliga. Com a vitória, o time bávaro se mantém na liderança do campeonato com 20 pontos conquistados. O RB Leipzig segue na segunda colocação, ficando atrás apenas pelo critério de desempate, enquanto o Bochum amarga a lanterna, com apenas um ponto conquistado.

+Barcelona humilha Real Madrid no Bernabéu e amplia liderança em La Liga

Primeiro tempo

Embora tenha feito dois gols na primeira etapa - um aos 19 minutos, com Olise em bela cobrança de falta na entrada da área, e o outro com Musiala, aos 26, em uma jogada de bola parada, batida pelo Kimmich -, o Bayern teve dificuldades para criar oportunidades de gol. A equipe do Bochum foi muito aplicada taticamente, principalmente quando abaixava as suas linhas de defesa, sem dar chances de contra-ataques para os visitantes. No fim, a qualidade individual dos jogadores do Bayern fez a diferença nos primeiros 45 minutos.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Bochum não conseguiu manter o ritmo e acabou sucumbindo a pressão do Bayern. Com uma chuva de golaços, o time bávaro marcou mais três gols e fechou a conta com chocolate, em Bochum. Kane, aos 12 minutos, aproveitou uma linda jogada de Musiala, e fez o terceiro gol do jogo. Pouco tempo depois, Sané acertou um lindo chute de fora da área, na gaveta, para fazer o quarto. E aos 26, Coman também mandou uma sapatada no angulo, para fazer o quinto.

E agora?

Na sequência, o Bayern recebe o Union Berlin, na Allianz Arena, em Munique. As equipes se enfrentam no próximo sábado (2), às 11h30 (de Brasília). Por outro lado, o Bochum visita o Eintracht Frankfurt, no Deutsche Bank Park, em Frankfurt. A partida também será realizada no próximo sábado (2), às 11h30 (de Brasília). Os jogos serão válidos pela nona rodada da Bundesliga.

Bayern mantém a liderança da Bundesliga, com 20 pontos (Foto: INA FASSBENDERAFP)

✅ FICHA TÉCNICA

BOCHUM 0 X 5 BAYERN DE MUNIQUE

8ª RODADA- BUNDESLIGA

📆 Data e horário: domingo, 27 de outubro de 2024, às 11h30 (de Brasília)

📍 Local: Vonovia Ruhrstadion, em Bochum, na Alemanha

🥅 Gols: Olise (19'/1T), Musiala (26'/1T), Kane (12'/2T), Sané (20'/2T) e Coman (26'/2T), para o Bayern

🟨 Cartões amarelos: Passlack (BOC); Musiala (BAY)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

Bochum: Patrick Drewes; Oermann(Daschner), Jakov Medic, Ivan Ordets, Passlack (Gamboa) e Maximilian Wittek; Erhan Masovic, Dani de Wit(Miyoshi), Ibrahima Sissoko(Pannewig) e Anthony Losilla; Moritz Broschinsk(Hofmann). Técnico: Markus Feldhoff.

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Kim Min-Jae(Dier), Dayot Upamecano e Alphonso Davies; João Palhinha, Joshua Kimmich, Coman, Musiala(Müller) e Michael Olise(Sané); Harry Kane(Tel). Técnico: Vincent Kompany.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Florian Exner-ALE

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional