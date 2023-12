A decisão foi tomada devido ao grande número de estradas bloqueadas por conta do acúmulo de neve. Para piorar a situação, a linha de metrô U6, que vai de Fröttmaning à Allianz Arena, foi suspensa. Outro motivo para o cancelamento da partida é a neve amontoada no teto do estádio do Bayern, o que levaria riscos ao público.