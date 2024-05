Bayern de Munique está perto de desistir da contratação de jogador do Barcelona; entenda o motivo

Lesionado, De Jong está no Barcelona desde 2019 (Foto: Divulgação/Barcelona)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 17:28 • Barcelona (ESP)

A pouco mais de um mês para o fim da temporada 2023/24 na Europa, a janela de transferências já está marcada por movimentações. Titular do Barcelona, Frenkie de Jong desperta interesse do Bayern de Munique, mas negócio pode 'melar'.

Max Eberl, diretor esportivo do clube, vai investir em contratações, com o holandês liderando o movimento. Entretanto, de acordo com o jornal alemão 'Bild', os bávaros teriam desistido do meio-campista, alegando que De Jong não é ideal para o elenco e o estilo de jogo.

Contratado em 2019 por €75 milhões (cerca de R$325 milhões na cotação da época), o camisa 21 tem contrato com o Barcelona até junho de 2026. Uma possível venda dos espanhóis, marcada em €70 a €80 milhões, é vista como um alívio na economia do clube para reverter o Fair Play Financeiro.

Na atual temporada, De Jong soma 30 partidas pelo Barcelona, com apenas dois gols marcados. O jogador se recupera de uma lesão no ligamento lateral do tornozelo direito sofrida no início de março deste ano, em partida contra Athletic Bilbao, pela La Liga.

