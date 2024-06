Bayern de Munique coloca estrelas em lista de jogadores negociáveis; confira nomes

Foto: AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 16:21 • Munique (ALE)

A reformulação do elenco do Bayern continua a todo vapor. Além do interesse em João Palhinha e Xavi Simons, a diretoria do clube preparou uma lista de jogadores negociáveis, ou seja, que não serão pleiteados em caso de propostas adequadas. E se engana quem pensa que as estrelas do time ficaram de fora dessa: jogadores como Kimmich e De Ligt já não são mais vistos como intocáveis no elenco.

A informação foi confirmada pelo jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports alemã. Confira a lista de potenciais vendas do Bayern na próxima janela de transferências.

Os negociáveis do Bayern

1 - MATTHIJS DE LIGT

Contratado por 67 milhões de euros junto da Juventus em 2022, o holandês tem contrato até junho de 2027. Fez 73 partidas com a camisa dos Bávaros e está na lista da seleção nacional para disputar a Eurocopa 2024.

2 - JOSHUA KIMMICH

Após nove temporadas com a camisa bávara, Kimmich pode estar dando adeus do clube. Aos 29 anos, o polivante defensor era um dos capitães do Bayern de Munique. Conviveu com diversas sondagens nos últimos anos, principalmente do Barcelona, e não é mais visto como inegociável pela diretoria. Até aqui, foram quase 400 jogos com a camisa do clube.

Kimmich ajudou o Bayern a eliminar o Arsenal nas quartas de final da Champions League 2023/24. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

3 - LEON GORETZKA

Goretzka, ex-Schalke 04, chegou de graça ao clube em 2018 e assim como Kimmich, conquistou seu espaço no elenco durante seis temporadas. O volante tem bons números com a camisa do Bayern: são 40 gols e 38 assistências em 221 jogos.

4 - KINGSLEY COMAN

Assim como De Ligt, Coman foi comprado junto à Juventus. No clube desde 2017, conquistou de tudo com a camisa do Bayern: da Copa da Alemanha ao Mundial de Clubes. O francês ainda foi herói do título da Liga dos Campeões em 2019/20.

Coman comemora o gol do título do Bayern na Champion League. (Foto: MIGUEL A. LOPES / POOL / AFP)

5 - SERGE GNABRY

Sem espaço na última temporada, Gnabry é mais uma que pode deixar o clube na próxima janela. Atualmente, o alemão soma 238 jogos, 86 gols e 41 assistências. No Bayern, o atacante desabrochou para o futebol europeu e alcançou números consistentes no decorrer das seis temporadas.

6 - NOUSSAIR MASZRAOUI

Um dos bons nomes do Ajax que encantou o futebol europeu na temporada 18/19, o lateral marroquino chegou na Alemanha de graça há dois anos e não teve muito destaque.

