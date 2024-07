Bayern de Munique chega a acordo para contratar destaque da Eurocopa

Xavi Simons comemora gol pela seleção da Holanda. (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 15:25 • Munique (ALE)

A reformulação do elenco do Bayern de Munique segue a todo vapor. Liderados pelo novo treinador, Vincent Kompany, os Bávaros chegaram a um acordo pela contratação do meia holandês Xavi Simons, que pertence ao PSG, mas jogou a última temporada emprestado para o RB Leipzig.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A informação é do jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports da Alemanha. O Bayern de Munique enfrenta a concorrência do próprio RB Leipzig na corrida pelo jogador de 21 anos.

O acerto do Bayern com o jogador é nos termos pessoais, ou seja, ainda é necessário convencer o PSG a liberar o atleta. Segundo a imprensa alemã, o diretor esportivo do clube, Max Eberl, fará de tudo para assinar com o holandês ainda nesta janela.

Simons, que é um dos destaques da seleção holandesa na Eurocopa 2024, com uma assistência em três jogos, é visado por Kompany desde a chegada do comandante ao clube. No futebol alemão, o meia atacante já provou seu valor: pelo Leipzig, foram dez gols e 13 assistências em 43 jogos.

Já na temporada retrasada, pelo PSV, da Holanda, o destaque foi ainda maior. Em temporada de 33 participações em gols, Simons despontou para o futebol europeu como um polivalente jogador ofensivo, característica valorizada na montagem de elenco dos Bávaros para a próxima temporada.

O Bayern de Munique busca um atleta que seja reconhecido por contribuir com gols, assistências e armação de jogadas, para complementar o poderio ofensivo de Harry Kane.

Xavi Simons em treinamento pela seleção da Holanda. Olaf Kraak / ANP / AFP

Na busca por melhores resultados após o fracasso em 2023/24, o Bayern de Munique promete uma janela de transferências agressiva: saídas e chegadas são previstas no clube.