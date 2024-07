Bayern bate martelo sobre renovação com Alphonso Davies

(Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 13:17 • Rio de Janeiro

A novela de renovação do lateral-esquerdo Alphonso Davies com o Bayern está próxima de acabar. Nesta semana, o presidente do clube, Uli Hoeness, ficou irritado com a postura do jogador sobre as negociações e foi enfático com os valores pedidos pelo atleta.

- Já lhe falamos muito claramente que deixaríamos o contrato acabar se ele (Alphonso Davies) não renovasse. Ele não vai receber mais dinheiro. - afirmou o mandatário dos Bávaros.

O contrato do canadense com o clube alemão acaba no fim da próxima temporada, em junho de 2025. Davies e seu empresário, no entanto, estavam confiantes e muito próximos de assinar a renovação no início de 2023.

- Não é justo que o Alphonso seja atacado agora. Estivemos perto de um acordo há um ano. Depois toda a direção do clube foi trocada. Não soubemos de nada durante sete meses, apesar de eu ter tentado entrar em contato com o clube durante esse período. - disse o agente.

Situação de contrato de Alphonso Davies animou o Real Madrid (Foto: UWE KRAFT / AFP)

Sofrendo as constantes lesões de Mendy, Florentino Pérez começou a buscar uma alternativa para o francês, que perdeu 61 jogos em cinco temporadas pelo clube espanhol.

O Bayern ofereceu ao defensor um contrato até 2029, com um salário na faixa dos 13 a 14 milhões de euros, incluindo possíveis bônus. O lateral de 23 anos e seu agente pediram até 20 milhões de euros e esperavam simultaneamente por uma oferta do Real Madrid.

O caso de Davies segue o mesmo padrão de Jude Bellingham, quando faltava mais de uma temporada de contrato com o Borussia Dortmund, e o inglês optou pela não renovação. Coube a Bellingham, na época, deixar claro para a diretoria do Dortmund que, não aceitaria outro clube, que não fosse os Blancos.