Real Madrid define preço e deve se desfazer de jogador fundamental na Champions League

Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 11:53 • Rio de Janeiro • Atualizada em 21/07/2024 - 13:49

O Real Madrid definiu o quanto deseja receber para vender um dos campeões da última Champions League. Com contrato até junho de 2025, Andriy Lunin recusou a oferta de renovação dos Blancos, que aguardam propostas para negociar a possível saída de uma das peças de Carlo Ancelotti.

Com as graves lesões de Thibaut Courtois, o ucraniano ganhou a disputa com Kepa Arrizabalaga para tomar conta da posição. Ele se destacou em partidas decisivas do mata-mata da Champions League e havia dúvidas da titularidade com o retorno do belga.

Para não correr o risco de ver o goleiro de 25 anos assinar um pré-contrato a partir de janeiro do ano que vem, o Real Madrid planeja vendê-lo por 30 milhões de euros (cerca de R$180 milhões na cotação atual) na atual janela de transferências.

Não há dúvidas que Courtouis seja o titular na meta madrilenha. Porém, a busca dos Merengues é de um reserva para o gol. Apesar de ter atuado poucas vezes, Kepa, que estava emprestado ao Real Madrid, é o favorito dos Merengues para preencher a potencial lacuna que seria deixada por Lunin. O goleiro espanhol retornou ao Chelsea, mas o clube espanhol deve fazer uma investida para repatriá-lo.

O atual campeão da Champions League está preparado para vender Lunin caso ele não concorde em assinar o novo contrato oferecido em março. Comentando sobre a atual situação do goleiro ucraniano, o jornalista espanhol José Félix Díaz afirmou que "quando você duvida de estar no Real Madrid, a porta de saída está aberta".