Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 13:40 • Girona (ESP)

Na tarde deste domingo(15), Barcelona venceu o Girona por 4 a 1, no Estádi Montilivi, em Girona, na Espanha, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe catalã chegou a sua quinta vitória consecutiva, mantendo os 100% de aproveitamento na competição.

Lamine Yamal chegou perto de se tornar o jogador mais jovem do Barcelona a marcar um hat-trick na La Liga. Na competição, o jovem já soma três gols e quatro assistências, em cinco jogos

Primeiro tempo

Na primeira etapa, o Barcelona controlou e ditou o ritmo do jogo. Mesclando posse de bola com velocidade pelos lados do campo, o time catalão criou as melhores oportunidades de gol. Aos 30 minutos, Lamine Yamal pressionou a saída de bola do Girona, roubou a bola e abriu o placar. Apenas seis minutos depois, o craque ampliou o placar, com um golaço de fora da área, aproveitando a bola rebatida pelo Lewandowski, após uma falta cobrada por Raphinha.

Precisando buscar o resultado, o Girona se lançou ao ataque e criou duas chances de perigo: uma com a finalização quase na pequena área do ataque Bryan Gil, que obrigou o Ter Stegen a fazer uma linda defesa, e outra com um pênalti que marcado por conta de toque da bola na mão de Iñigo Martínez, após uma cabeçada de Bryan Gil. No entanto, o pênalti foi anulado após revisão do VAR.

Segundo tempo

Logo no início da segunda etapa, Dani olmo avançou pelo lado direito e bateu cruzado na saída do Goleiro Gazzaniga, para marcar o terceiro do Barça. Mantendo a pressão durante todo o segundo tempo, o Barcelona chegou ao quarto gol, com Pedri, que recebeu um lindo passe de Casadó, driblou o goleiro e mandou apara o fundo da rede.

Aos 80 minutos, em um lance isolado, a equipe do Girona fez seu gol de honra com Stuani. O jogador aproveitou o cruzamento de Portu, que avançou quase metade do campo pelo lado direito antes de lançar a bola para a área.

Na reta final da partida, Ferrán Torres, que havia entrada no meio do segundo tempo, foi expulso após uma entrada forte no meia colombiano Asprilla.

Com o resultado, o Barcelona se mantém na liderança, com 15 pontos. Enquanto o Girona, fica na sétima colocação da La Liga, com sete pontos conquistados.

E agora?

Villarreal x Barcelona, no próximo domingo (22), às13h30 (de Brasília), no estádio El Madrigal, em Vila-real, na Espanha, pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol. Valencia x Girona, no próximo sábado (21), às 13h30 (de Brasília), no Estádio Mestalla, Valência, na Espanha, pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol.

✅ FICHA TÉCNICA

GIRONA 1 X 4 BARCELONA

LA LIGA - 5ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 11h15;

📍 Local: Estadi Montilivi, em Girona (ESP);

⚽ Gols: 30' e 36' Yamal, 47' Olmo, 64' Pedri (BAR); 80' Stuani (GIR);

🟨 Cartões: Yamal e Pau Víctor (BAR); Portu, Stuani e Gil (GIR)

🟥 Cartões: Ferran Torres

⚽ ESCALAÇÕES:

GIRONA (Técnico: Míchel)

Gazzaniga; Francés (Martínez), López, Blind e Gutiérrez; Martín, Herrera, Tsyhankov (Van de Beek) e Gil (Portu); Danjuma (Asprilla) e Ruíz (Stuani).

BARCELONA (Técnico: Hansi-Flick)

Ter Stegen; Koundé, Cubarsí (Eric García), Martínez e Balde; Pedri (Fort), Casadó e Olmo; Raphinha (Martín), Lewandowski (Pau Vítor) e Yamal (Ferran).