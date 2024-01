Barcelona e Villarreal se enfrentam neste sábado (27), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys. Terceiro colocado, com 44 pontos, o Barça quer voltar à briga pelo título, mas vive ambiente conturbado com as dúvidas sobre a permanência de Xavi e a eliminação na Copa do Rei. O Villarreal, do outro lado, está em 15º e precisa pontuar para afastar o fantasma do rebaixamento. O jogo terá transmissão exclusiva do Star+.