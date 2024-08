Barcelona toma decisão importante sobre futuro de Raphinha

Raphinha em ação pelo Barcelona. (JOSEP LAGO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 15:20 • Catalunha (ESP)

Raphinha, atacante da Seleção Brasileira e do Barcelona, recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira (23). Apesar do interesse do futebol saudita, o brasileiro bateu o pé acerca da permanência no clube e foi votado como um dos capitães do clube para a próxima temporada. De acordo com o portal espanhol Mundo Deportivo, o brasileiro será a quarta opção para usar a braçadeira do time.

Ele se junta a Ter Stegen, capitão oficial, além de Ronald Araújo (2º), Frenkie de Jong (3º) e Pedri (5º). A decisão foi tomada a partir de uma votação com o elenco, que só ficou completo a partir do retorno de Fermín López, que disputou os Jogos Olímpicos com a Espanha em Paris.

Barcelona é o principal adversário do Real Madrid pelo título de LaLiga (Foto: JOSE JORDAN / AFP)

A nomeação do goleiro alemão como capitão do time quebra uma tradição de 21 anos no clube catalão. O último jogador não formado pelas categorias de base a vestir a braçadeira foi Luis Enrique, ex-treinador do clube e atual comandante do PSG. Na temporada 2002-03, ele substituiu Sergi Barjuan na função e só passou a braçadeira para Carles Puyol duas temporadas depois.

Raphinha ficou de fora da convocação da Seleção Brasileira para os compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Equador e Paraguai. Ele foi titular na estreia do Barcelona em LA LIGA 24-25, na vitória contra o Valencia.

O Barcelona encara o Athletic Bilbao neste sábado (24), às 14h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys. Com três pontos somados, o time de Hansi Flick quer manter boa fase na liga nacional.