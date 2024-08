Barcelona toma susto, mas vira jogo com brilho de estreante e segue 100% em LA LIGA

Dani Olmo comemora gol da vitória contra o Rayo Vallecano. (Foto: Reprodução/Barcelona)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 18:34 • Madrid (ESP)

A sequência de vitórias do Barcelona segue intacta nas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol. Com gols de Pedri e do estreante Dani Olmo, o time virou o jogo contra o Rayo Vallecano, fora de casa, e chegou a 9 pontos na tabela. O brasileiro Raphinha foi titular no jogo e se destacou com a assistência para o gol que deixou o placar igual em Vallecas.

+ Destaque na Conference League, Matheus Saldanha analisa possível volta ao Brasil

+ Danilo, ex-Palmeiras, passará por cirurgia para tratar lesão no tornozelo

O time de Hansi Flick saiu atrás do placar antes dos 10 minutos de jogo e precisou batalhar pelo resultado. Com a desvantagem, o Barcelona foi dono das ações, especialmente na segunda etapa: com apenas 15 minutos após a volta dos vestiários, Pedri recebeu de Raphinha na área e não deu chances ao goleiro Cárdenas. A pressão se manteve e o Barcelona chegou a virar o jogo com Lewandowski, mas o tento foi anulado pela atuação do VAR, que identificou uma falta de Koundé no início da jogada.

Dani Olmo, alternativa do treinador alemão ao placar adverso, entrou em campo após o intervalo e relembrou as atuações da Eurocopa que o credenciaram a retornar ao Barcelona: decisivo, assim como pela Fúria, o meia balançou as redes após ótima jogada de Lamine Yamal.

É justo lembrar que o Barcelona travou uma batalha para inscrever Olmo no Campeonato Espanhol, por desacordo com as regras do Fair Play Financeiro. Esta foi a estreia do meia no período de volta ao clube. Com a resultado, o Barcelona quebra um tabu de seis anos sem vencer as três primeiras rodadas de LA LIGA.

Time do Barcelona comemora gol diante do Rayo Vallecano. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

Rayo Vallecano x Barcelona

3ª rodada - LA LIGA

🗓️ Data e horário: terça, 27 de agosto de 2024, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio de Vallecas, em Madrid (ESP)

📺 Onde assistir: Disney+ Premium

⚽ Gols: Unai López, aos 9' (RAY); Pedri, aos 60', e Dani Olmo, aos 82' (BAR)

🅰️ Assistências: Jorge de Frutos (RAY); Raphinha e Lamine Yamal (BAR)

🟨 Cartões amarelos: Isi Palazón e Mumin (RAY); Bernal (BAR)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RAYO VALLECANO (Técnico: Iñigo Pérez)

Cárdenas; Balliu, Lejeune, Mumin e Espino; Valentin, López, Jorge de Frutos, Isi Palazón e García; Sergio Camelo

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Ter Stegen; Koundé, Pau Cubarsi, Iñigo Martinez e Martín; Bernal, Pedri, Yamal, Ferrán Torres e Raphinha; Lewandowski