Barcelona se manifesta sobre rumores de saída de Deco como diretor esportivo

Joan Laporta, presidente do Barcelona, e Deco (Foto: Divulgação / Barcelona)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 11:01 • Rio de Janeiro

O Barcelona se manifestou negativamente, no último domingo (1), sobre as publicações do jornal espanhol "Sport", indicando uma possibilidade de saída do luso-brasileiro Deco, no cargo de diretor esportivo. Segundo a postagem do diário, ele estaria considerando deixar o clube após problemas nos bastidores com a janela de transferências.

➡️ Antigo sonho do Flamengo é negociado com o futebol da Arábia Saudita

O diário informou que os problemas financeiros do clube catalão levaram Deco, que assumiu o cargo apenas no ano passado, a considerar deixar o clube. Os Culés contrataram Dani Olmo e Pau Víctor, mas foram impedidos de buscar um ponta esquerda, um volante e um zagueiro devido às constantes dificuldades do teto de gastos.

- O FC Barcelona nega categoricamente a notícia que apareceu neste 1º de setembro na versão digital do 'Diario Sport', colocando em dúvida a continuidade de nosso diretor de futebol. Em resposta à matéria intitulada "Deco, desapontado, meditando sobre seu futuro", o FC Barcelona afirma que não poderia estar mais satisfeito com o trabalho realizado por Deco e refuta este ataque do ‘Diario Sport’ ao diretor de futebol, precisamente no final da janela de transferências. - escreveu o clube catalão, em comunicado divulgado no seu site oficial.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Embora o Barcelona continue acima do seu limite anual de gastos, estimado em 400 milhões de euros por ano - o dobro do permitido pela La Liga - o clube só pode gastar uma porcentagem do que economizou em salários, a menos que aumente a verba com saídas de atletas.