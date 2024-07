Barcelona anuncia ídolo brasileiro como técnico da base

(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 14:12 • Rio de Janeiro

O ex-lateral Belletti é o novo técnico das categorias de base do Barcelona. Autor de gol de título de Champions League, o brasileiro vai assumir o Juvenil A, equivalente ao sub-19 do clube catalão.

O ex-jogador foi auxiliar do Juvenil A na última temporada, mas em janeiro assumiu o mesmo cargo no Barça Atlètic, equipe filial do Barcelona, e será o primeiro técnico brasileiro da história dos Culés.

Em fevereiro de 2021, Belletti se tornou auxiliar técnico fixo do Cruzeiro e chegou a comandar a equipe principal no empate em 1 a 1 contra o Vasco pela Série B. De acordo com o jornal "Sport", o responsável por assinar as atas dos jogos será Fran Sánchez, contratado para ser auxiliar, já que o brasileiro não possui licença de treinador.

Campeão da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 2002, o ex-lateral fez história no time blaugrana na temporada 2005/06 ao marcar na grande final da Liga dos Campeões. Belletti marcou aos 36 minutos do segundo tempo contra o Arsenal e garantiu a vitória e o título da maior competição da Europa.

Belletti marcou o gol do título do Barcelona na Champions League de 2006 (Foto: AFP)